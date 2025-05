Viņš no Gulbenes, viņa – no Gvatemalas. Agra dēļ Karmena pamazām kļūst par latvieti

“Sākumā gan neviens nedomāja, ka starp mums viss izvērtīsies tik nopietni. Kad Karmena pēc diviem gadiem beidza studijas, bija jādomā, ko darīt tālāk. Spānijas ziemeļdaļā ir forša daba, izceļojāmies, priecājāmies par iespēju gulšņāt saulītē, bet jau pēc pusstundas varējām būt kalnos un slēpot. Tomēr palikt tur uz dzīvi negribējām, tāpēc atbraucām uz Latviju – šoreiz vasarā! Nolēmām to izbaudīt un tad domāt, palikt šeit, doties uz Gvatemalu vai kur citur, jo neviens no mums nekur nebija piesiets. Abi atradām labu darbu Rīgā un palikām te,” stāsta Agris, omulīgi baudot tēju viņu dzīvoklī. Tajā ir daudz krāsainu elementu – tas ir Karmenas nopelns, jo Gvatemalā krāsainība ir cieņā kā dabā, tā apģērbā un mājās. Tāpat kā smaids cilvēku sejās. Arī no Karmenas sejas tas, šķiet, nepagaist ne mirkli, kas, protams, ir visnotaļ patīkami un liek smaidīt pretī.