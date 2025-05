Dzīvi mainīja nejauša tikšanās Ēģiptē pie baseina: 53 gadus vecā Jūlija pameta ģimeni, lai būtu kopā ar Ahmedu

Viss notika tāpēc, ka bija tā pirmā nejaušā tikšanās pie baseina. “Tas atvaļinājums 2016. gadā visu mainīja,” sacīja Jūlija. “Kamēr es sēdēju un vēroju savu ģimeni, pie manis pienāca viesnīcas darbinieks un pajautāja manu vārdu. Viņš gribēja zināt, kā man klājas, un jautāja, vai esmu Facebook. Es viņam pateicu, kā mani sauc, un iepazīstināju viņu ar (manu toreizējo vīru) Pīteru, kurš tikko bija izkāpis no baseina. Par šo tikšanos pēc tam pat nedomāju,” viņa atceros liktenīgo dienu. “Pēc dažām dienām saņēmu draudzības pieprasījumu Facebook no vīrieša, kuru satiku pie baseina. Es to apstiprināju. Man patika daži no viņa ierakstiem, tostarp viena no viņa fotogrāfijām ar draugiem, kur es pirmo reizi redzēju Ahmedu. Nospiedu "Patīk". Dažas dienas es neko nesaņēmu, pat ne sveicienu. Tad viņš man atsūtīja īsziņu: “Sveiki. Kā tev klājas?” Mēs sākām runāt par manu dzīvi un ģimeni. Tas bija 2016. gada oktobris.”