66 gadi kopā: Ēvalda un Annas mīlestība ir pārvarējusi visus laika pārbaudījumus

Kur slēpjas ilgās kopdzīves atslēga? “Pacietībā, pacietībā un vēlreiz pacietībā! Visādi meliņi jau dzīves laikā atklājušies, arī man nesaprotami jociņi no Ēvalda puses pieciesti, bet ticība Dievam man vienmēr likusi stāvēt tam pāri. Man tikai bija bail, ka viņš to visu arī meitenēm stāsta,” domīgi saka Anna. “Ko tad, mammu, un par ko? Tētis mums vispār neko netika stāstījis. Bet mammai vienmēr bija aizdomas par kaut kādām tēta "draudzībām", viņa no mušas mācēja ziloni uzpūst! Izrunāties savā starpā viņi nemācēja, un tā līdz šai dienai mēs patiesību nezinām,” Dzintra nosmej.