“Forumu LĪDERE” arī šogad varēs skatīties bezmaksas tiešraidē

Ņemot vērā lielo interesi un to, ka klātienes vietu skaits ir ierobežots, pasākuma organizatori piedāvā “Forumu LĪDERE” skatīties tiešraidē bez maksas. Šādu iespēju ik gadu izmanto arvien vairāk interesentu. Pērn forumam šādā formātā sekoja līdzi ap 130 000 skatītāju. Sagaidot, ka arī šogad interese to skatīties attālināti būs liela, “Foruma LĪDERE” viens no galvenajiem atbalstītājiem SEB banka nodrošinās bezmaksas tiešraidi visā pasaulē. Papildus tam pasākumu varēs vērot “Foruma LĪDERE” mājaslapā, “YouTube” kontā un “Facebook” plūsmā.