Sieva pieprasa šķiršanos jau pēc 40 laulībā pavadītām dienām: viņu šokē vīra viena īpašība

Plašu uzmanību piesaistījušā gadījuma centrā ir sieviete no Agras – pilsētas Indijas ziemeļos, vēsta “The Economic Times”. Viņa vēlas šķirties no sava laulātā drauga tikai 40 dienas pēc kāzām, jo vīrs, kā viņa apgalvo, nemazgājas katru dienu. Pēc sievietes teiktā, vīrs mazgājas tikai reizi vai divas mēnesī, tāpēc no viņa nākot nepatīkama ķermeņa smaka.