Kad mīlestība liek ciest – vai tas ir normāli?...

Nenoliedzot to, ka trauku kalns patiešām var likt noskaisties, dusmas var viegli pārnesties no citām dzīves situācijām. Piemēram, var dusmoties par to, kas noticis darbā un varbūt profesionālajā dzīvē kaitina jau nedēļām, mēnešiem vai pat gadiem. Kādu dienu aizkaitinājuma ir tik daudz, ka tas līdz ar darba datoru iekrīt somā un izkāpj no tās līdz ar pirmo soli pāri mājas slieksnim. Viens no iemesliem – varbūt darbā nav drošas pārliecības, ka vadība sapratīs esošās vajadzības, uzklausīs, ka kolēģi būs pretimnākoši. Taču mājas vidē dusmoties ir drošāk tieši tādēļ, ka pretī ir cilvēks, ar kuru valda abpusēja mīlestība un cieņa.