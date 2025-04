Gadu no gada vecāku organizācija “Mammām un Tētiem” rīko vairākus festivālus – par godu katram ģimenes loceklim. Šī gada visu festivālu vienojošā tēma – “Ģimenes spogulis. Ko tajā redzam?” – aicinās paskatīties uz sevi ar mīlestību un lepnumu un sajust, ka vērtības veidojas tieši ģimenē. Festivālu sēriju atklāj Mātes dienas festivāls – mammu kopābūšanai un atpūtai; tā norises laiks un vieta: svētdien, 11. maijā, no plkst. 12.00 līdz 17.00 Rīgā, “Hanzas peronā”. Jūnijā notiks Bērnu dienas festivāls – bērnu godināšanai. Šie ir bērnus un jauniešus godinoši svētki, atzīmējot Starptautisko bērnu aizsardzības dienu un mācību gada noslēgumu. Bērnu dienas festivāls norisināsies Rīgas sirdī – Doma laukumā, svētdienā, 1. jūnijā, no plkst. 11. līdz 17.00. Pasākumu sērijas turpinājumā – vecākajai paaudzei veltītais festivāls “Zelta ritmi” – iedvesmai dzīvot skaisti ikvienā vecumā. Pirmo reizi šis festivāls notiks ne vien Rīgā, bet arī reģionos. “Zelta ritmi” Siguldas novadā, Morē: svētdien, 15. jūnijā, no plkst. 12.00 līdz 17.00; Tukuma novadā, Kandavā: svētdien, 27. jūlijā, no plkst. 12.00 līdz 17.00; Rīgā: svētdien, 10. augustā, no plkst. 11.00 līdz 16.00 skvērā aiz Nacionālā mākslas muzeja. Festivālu sezona noslēgsies septembrī, kad notiks Tēva dienas gājiens un festivāls – jampadracis ar tētiem. Pasākuma norises laiks un vieta: svētdien, 14. septembrī, no plkst. 12.00 līdz 16.00 Rīgā, Vērmanes dārzā; pasākums sāksies ar tētus godinošu svētku gājienu pa Brīvības ielu plkst. 12.00 no Brīvības pieminekļa. Apmeklējums un aktivitātes visos “Mammām un Tētiem” festivālos – bez maksas.