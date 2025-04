"Nebiju domājusi, ka latviešiem patiks tieši rupjākie teksti" - ukrainiete Iriša rada iedvesmas citātus latviski

Kad sāku Latwhiskey, man nebija nekādu gaidu. Domāju, tieši tas man deva iespēju attīstīties, jo nekādi to nevadīju un neierobežoju. Es neiespringstu, gandrīz visas sadarbības ir ļoti vieglas, es nesteidzinu cilvēku, nenosodu viņus par kļūdām. Tas vieglums arī dod enerģijai plūst, jo cilvēki, kas produktu pērk, redz, no kādas pozīcijas tas tiek pasniegts. Ja produktu gluži vai ar varu bāž sejā, viņi to negrib. Bet, ja uzraksti: re, kādi smukulīši mums atnāca… Es negaidīju, ka būs tāda atsaucība. To pirmo tekstu uzrakstīju, sēžot sapulcē, un, godīgi sakot, pat aizmirsu. Kad nākamo reizi paņēmu rokās telefonu, bija vairāk nekā 1000 like, un tā viss sākās. Nevajag apstādināt enerģiju, mēģināt to ierobežot, iespringt – tad sanāks. Mans mērķis nav pārdot. Kurš gan uzņēmējs negrib, lai viņa ražoto pirktu, bet mans mērķis ir – lai tad, kad cilvēks iegādājas Latwhiskey produktu, viņš priecājas, nevis jūtas apmānīts un domā: kāpēc es šito nopirku? Gribu, lai cilvēks manu produktu iegādājas apzināti, lai viņš skatās uz to uzrakstu, piemēram, “Tu esi māksla”, un jūtas viegli.