"Izlēmām, ka šis ir īstais brīdis" - latviešu ģimene stāsta, kā ar mazu bērnu treilerī apceļoja Ameriku

Doma par šādu ceļojumu mums radās jau sen. Kādreiz, kad bijām jauni, visi apkārt runāja par Ameriku, un, kad sākām ceļot, arī mums parādījās šāda vēlme, taču nolikām to plauktiņā. Visi vienmēr teica, ka uz ASV nav jēgas braukt uz divām nedēļām, taču tolaik mēs, strādājoši jaunieši, neko lielāku nevarējām atļauties. Kad sapratām, ka vienu vai divus no darbiem brīvus mēnešus nevarēsim paņemt, sākām domāt, kurā dzīves posmā to varētu realizēt. Paralēli sākām plānot mazuļa ienākšanu ģimenē. Nolēmām, ka tad Valters varētu paņemt bērna kopšanas atvaļinājumu, es ietu projām no darba, jo darba apstākļi to pieļāva, un tad attiecīgi mums būtu brīvais laiks kopīgi darīt visu, ko vēlamies. Šāds plāns gan radās vismaz piecus gadus pirms bērniņa pieteikšanās, turklāt nebija ne mazākās nojausmas, vai ar zīdaini uz rokām varēsim ceļot. Kā nereti apgalvoja apkārtējie, ar tik mazu bērnu var braukt tikai uz all inclusive kūrortu. Taču pēc Maijas piedzimšanas sapratām, ka ar viņu varam darīt visu tāpat, kā darījām divatā. Tad izlēmām, ka šis ir īstais brīdis, lai trīs mēnešu garumā apceļotu Ameriku.