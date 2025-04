"Es tveru dvēseli, nevis dzimumu" - Kārlis Arnolds Avots par lomu filmā "Uļa"

Jā, kalpoju savam uzdevumam. Vismaz tā es pats to uztveru. Manuprāt, tā ir vienīgā iespējamā forma, ja gribas izdarīt to nosacīti neiespējamo. Ir jāizdara viss iespējamais, lai tad, kad veiksme uzspīd, tu būtu tam gatavs. Un tava sirdsapziņa būtu tīra, un apstākļi būtu piemēroti. Šobrīd ir daudz lielu iespēju, kam jābūt gatavam, tāpēc ir jāvelta katra diena, lai to vienu īsto sagrābtu. Jau esmu ļoti tuvu tai vienai īstajai bijis, un beigās ir tik ļoti mazliet nepieticis. Lai gan darīju visu iespējamo. Šobrīd mēģinu neatslābt un ticēt, ka agri vai vēlu to īsto spēšu sagrābt.