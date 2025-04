"Biju tas viegli apaļīgais bērns ar brillēm un izcils apsmiešanas mērķis" - mūziķis The Ludvig atklāti par savu dzīvi

Attiecībā uz The Ludvig… ja pilnīgi godīgi saka, pēc 2017. gada Supernovas, kad pāris dienu vēlāk nomira mans tētis, manai ģimenei bija neliels prāta aptumsums. Tētis bija liela daļa no The Ludvig un tā sākotnējā augšanas procesa, un, kad viņa vairs nebija, visi pamati sabruka un The Ludvig projekts arī pašķīda. Nebija sajūtas, ka to vajag turpināt. Gribējās kaut ko jaunu, man gribējās radīt tādu mūziku, kā man pašam gribas, un tad es dabiskā ceļā nonācu pie vēlmes savu uzvārdu arī iesaistīt savā skatuves vārdā. Tā tapa JL Kalmann, kurā es simtprocentīgi piedalos gan kā producents, gan izpildītājs. Tas ir manis paša veidots mazs bērniņš. Taču visu laiku man prātā bija tā doma par atgriešanos Supernovā, tāpēc pēc astoņiem gadiem brūces ir sadzijušas, esam paaugušies un iemācījušies, kā atrisināt dažādas problēmas. Viss ļoti organiski ir pie šī novedis, un es domāju, ka mans tētis arī būtu ļoti priecīgs, ka es esmu atgriezies un nolēmis šo spēli turpināt. Negribu sevi ielikt rāmjos pie viena konkrēta projekta, lai gan dažādi mārketinga eksperti varētu apgalvot pretējo. Esmu simtreiz dzirdējis, ka labāk darīt kaut ko vienu, bet man tā nešķiet. Ja es izdodu labu mūziku, nav nozīmes, zem kāda vārda es to daru. Man šķiet, dažādus žanrus un skanējumus atdalīt ir pilnīgi normāli.