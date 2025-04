Tikai 30 gados – pirmais randiņš un pilnībā mainījusies dzīve. Bijušās mūķenes Lailas Stančofas stāsts

“Profesionālajā jomā biju ļoti izglītota, varoša, bet citās jutos kā pusaudze, kurai viss jāmācās. Arī par seksu neko nezināju. Vecāki par to nerunāja, mūķenes arī – no kurienes, lai es smeltos zināšanas? Savos 30 gados tikai teorētiski zināju, kas ir sekss, bet neko par radošumu ap to un procesu,” smej Laila un jau nopietni piebilst, ka no tā ir arī savs labums – sākot nopietnas attiecības, viņa jau bijusi pietiekami veca, lai saprastu, ko grib un ko negrib. Tas noteikti ļāvis izvairīties no daudzām kļūdām. Un Lailas vīrs ir viņas vienīgais vīrietis.