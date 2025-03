Patiesa mīlestība, kura iedvesmoja miljonus: Linda un Pols Makartniji

Kā reiz teica Pols savā dziesmā Maybe I’m Amazed, kas veltīta Lindai: “Maybe I’m amazed at the way you love me all the time, and maybe I’m afraid of the way I love you.” Šie vārdi pauž ne tikai cieņu un pateicību, bet arī trauslumu, kas pastāv pat visstiprākajā mīlestībā.