"Tu vēl to nožēlosi!" Terapeite skaidro soli pa solim, kā saprast un kontrolēt savas dusmas

Daudzi cilvēki cenšas atbrīvoties no dusmām, izmantojot metodes kā spilvena dauzīšana vai kliegšana. Lai gan šādas darbības var sniegt īslaicīgu atvieglojumu, tās bieži vien nostiprina destruktīvus uzvedības modeļus un rada vēl lielākas problēmas ilgtermiņā. Pētījumi, tostarp Ohaio štata universitātes profesora Breda Bušmena (Brad Bushman) 2002. gadā veiktais pētījums par dusmu izpaušanu, pierāda, ka agresīva dusmu izlāde ne tikai nepalīdz izprast emociju patieso cēloni, bet arī var pastiprināt agresivitāti, padarot to par ieradumu. Šāda uzvedība palielina jutību pret dusmu izraisošiem faktoriem un veicina emocionālo distanci no apkārtējiem.