Ieva Vārna - latviešu žurnāliste Ukrainā: "Uzvara mums ir jāsagaida skaistām"

Kopš 2022. gada februāris ir kļuvis par mēnesi, ko pasaule piemin kā gada dienu asiņainam karam, ko Krievija uzsāka Ukrainā. Un visus šos trīs gadus 24. februārī televīzijas žurnāliste Ieva Vārna atrodas Ukrainā, jo, kā teikts viņas darbavietas – TV3 – mājas lapā, Ieva par savu misiju uzskata sniegt sabiedrībai pēc iespējas objektīvāku informāciju, aktualitātes piedzīvojot savām acīm. Arī šogad Ieva atrodas Ukrainā, lai Latvijai vēstītu par zvērībām, ko ienaidnieks tur turpina pastrādāt. “Pasaules uzmanība šim karam ir ievērojami samazinājusies, un, ja pie viņiem atbrauc žurnāliste no Latvijas un ierakumos kopā dzer kafiju, viņi to ļoti novērtē,” vēlāk sarunā paskaidros Ieva. Žurnāls "Jauns OK" ar viņu tikās neilgi pirms kara 3. gadskārtas.