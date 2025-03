Pēteris Kļava: "Mēs gribam, lai kāds mūsu vietā veido valsti, bet valsts esi tu"

Ja šo eksistenci uztver tikai šajā segmentā – cilvēks parādījās un nomira –, tad dzīve liekas šausmīgi svarīga un ir grūti dzīvot daudz lielākā apjomā. Es to redzu integrālāk. Solomons Šeldons kopā ar citiem autoriem ir sarakstījis grāmatu par nāves baiļu teoriju (The Worm at the Core: On the Role of Death in Life, 2015). Viņi stāsta par to, ka visa mūsu dzīve ir pakļauta nāves bailēm, un mēs tiecamies pēc bagātības, pēc veiksmes, pēc ģimenes, lai tikai neatbildētu, kā tad viss dzīvē notiek. Tas, ko es daru – mēģinu cilvēkiem palīdzēt paplašināt apvārsni un uztveres līmeni. Bija bērns – un vairs nav bērna. Tas ir šausmīgi. Bet kā tas viss notiek? Ērtāk ir dzīvot komforta folderīšos. Vārds mans ir patoloģija. Ko nozīmē – tavs? Vienkārši mīli! Un tu nemaz nesaproti, kā bērns rodas; atzīsti, ka tu to nekontrolē!