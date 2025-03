Latviete stāsta par smaragdu medībām Zambijā: "Šī ir skarbu kontrastu zeme"

Ceļojumu sākām Zambijas galvaspilsētā Lusakā. Šī pilsēta ir Āfrikas megapole un ievērojami atšķiras no citām valsts daļām. Piemēram, augstceltnes mēs redzējām tikai Lusakā, kaut izbraucām cauri pusei valsts. Ierasta ārpilsētas ainava ir lauku apvidi ar māla kleķa būdiņām, kam ne vienmēr ir pat logi. Vidusslānis var atļauties namu sienas no mums ierastākiem materiāliem, taču interjers vienmēr būs pieticīgs. Ikdienas izaicinājums ir elektroenerģijas problēma: tā ir pieejama ap 60 % iedzīvotāju, tiesa, ar strāvas padeves pārrāvumiem vai darbinot ģeneratorus. Par spīti visiem šiem apstākļiem, zambieši, tāpat kā daudzi citi Āfrikas iedzīvotāji, ir iemācījušies priecāties par dzīvi šeit un tagad: koši tērpi, plati smaidi, pieņemoša attieksme pret īstenību un skats uz gaišo nākotni. Uzsvēršu to, ka vietējie ir viesmīlīgi, atsaucīgi un kautrīgi ļaudis. Runā ļoti klusu, neiebilst un nestrīdas pretī, it kā joprojām baidītos no svešiniekiem. Zambijā, kas tikai pirms 60 gadiem ieguvusi valstisko neatkarību, tāpat kā daudzās citās Āfrikas zemēs, savulaik visai populāra bija verdzība un vergu tirdzniecība…