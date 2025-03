Ukrainiete Iriša: Latvijā bērniem māca būt klusiem un pieklājīgiem, Ukrainā - stumdīties ar elkoņiem

Ir vēl viena lieta, kas man ļoti patīk latviešos. Nosauksim to par pašbūtību, savdabību – jūs pieņemat cilvēkus, kādi viņi ir. Ja vīrietis grib ģērbties rozā tērpā, jums vispār nav jautājumu, kāpēc. Ukrainā vēl joprojām strikti to nosoda – labi, Kijivā nē, bet, jo tālāk ejam no galvaspilsētas, jo grūtāk būt atšķirīgam un savdabīgam. Latvijā tas ir daudz vieglāk. Daudz mazāk nosodījuma.