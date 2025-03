Vai tā tiešām ir mīlestība? Kad Mārtiņš grib plānot nākotni, Maija pajoko un maina sarunas tēmu

Mīlestība ir daudz plašāka nekā vienkārši "es tevi mīlu”. Katrs, kurš izjutis mīlestības un kaisles pirmo reibumu attiecību sākumā, zina, cik spēcīga var būt vilkme vien tikai elpot otra klātbūtnē un cik sāpīga ir būšana prom no otra. Cik viegli ir izjust greizsirdību, ja partneris veltī maigumu, ko esam iecerējuši sev, kādam citam. Cik spēji var sadusmoties, ja otrs atraida. Cik silti gribas parūpēties par to, kuru mīlam, un saņemt to pretī. Cik vainīgi jūtamies, ja esam bijuši skarbi pret otru.