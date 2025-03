Sieviete bija pārliecināta, ka satikusi savas dzīves mīlestību, taču realitāte izrādījās nežēlīga

Piemēram, 67 gadus vecā atraitne Ketrīna Gudsone no Sandjego tagad dzīvo automašīnā, jo kāds afērists, kurš uzdevies par aktieri Kianu Rīvsu, no viņas izkrāpis vairāk nekā 50 000 eiro. Bet 53 gadus vecā interjera dizainere no Francijas zaudējusi 800 000 dolāru, noticot krāpniekam, kurš ar mākslīgā intelekta palīdzību uzdevies par Bredu Pitu.