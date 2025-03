Maija Sējāne-Īle: "Iemetot čiekuriņu ugunī, mēs domās atbrīvojamies no tā, kas vairs nekalpo"

Viena no maģiskākajām Jāņu tradīcijām ir uguns rituāls, kura vadīšana pēdējos gados uzticēta Maijai un viņas vīram Nilam. Šo tradīciju pirms daudziem gadiem ieviesa Maijas tēvabrāļa sieva Daiga. “Sākumā ne visi uguns rituālu pieņēma, jo tas bija kaut kas jauns un nezināms, bet nu tas Jāņos ir obligāts.” Šī rituāla laikā cilvēks atbrīvojas no liekā un piesaista labo. Visi sastājas aplī, un tad Sējānu dzimtas Jāņiem ir tas gods iedegt ugunskuru. Kad liesmas sāk celties augšup, ar dziesmu piesauc labos garus un pabaro uguni – ar medu, graudiem, ūdeni, maizi, dzintara gabaliņiem un naudiņu. Tad katrs dalībnieks saņem divas lietas – čiekuriņu, kas simbolizē veco un nevajadzīgo, ko vajag atlaist, un pupiņu, kas sevī nes dzīvību un cerību. “Latviešu spēka dziesmu pavadījumā, iemetot čiekuriņu ugunī, mēs domās atbrīvojamies no tā, kas vairs nekalpo. Pupiņu ugunskurā metam ar domu par to, ko vēlamies piepildīt savā dzīvē.”