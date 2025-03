Sieviešu vidū arvien lielāku popularitāti gūst jauns ceļošanas trends

"Jūsu draugi ir vai nu pārāk nabadzīgi, vai pārāk aizņemti. Neviens nevar vienoties par datumiem, virzieniem, pasākumiem vai kur apstāties. Izvilkt braucienu ārpus grupas tērzēšanas robežām ir pats par sevi maģisks sasniegums, nemaz nerunājot par to, ka kāds atsakās no brauciena pēc tam, kad esat iemaksājis neatmaksājamo depozītu. Bet ja nu jūs pilnībā izslēdzat visus pārējos no vienādojuma? Laipni lūdzam uz "singlemoon", kur varat doties tur, kur vēlaties, kad vēlaties un darīt to, ko vēlaties - lai arī ar daļu greznības," argumentē materiāla autori.