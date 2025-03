Paaugstinātas trauksmes mēnesis: četras nelabvēlīgākās 2025. gada marta dienas

Mēness cikls sastāv no 29,53 dienām, kuru laikā Mēness veic pilnu apriti ap Zemi un maina 8 fāzes. Astroloģijā atkarībā no Mēness fāzes izšķir labvēlīgas un nelabvēlīgas dienas dažādām aktivitātēm. Piemēram, Jaunmēness un Pilnmēness fāze tiek uzskatīta par ne visai veiksmīgu pārmaiņām, augošā Mēness fāze - ideāli piemērota visa jaunā sākumam, bet dilstoša - atvadas no visa pagājušā. Taču daudz kas ir atkarīgs arī no tā, kādā zodiaka zīmē atrodas Mēness: diena, kas nav izdevusies kādā vienā jomā, var būt ļoti pat veiksmīga citā.