Atmodas leģenda Velta Čebotarenoka un viņas meita Lauma Paegļkalna: "Jāstāv stalti gan tiešā, gan pārnestā nozīmē"

Latvijā ir lietas, par kurām man, protams, sāp sirds, un nevarētu jau būt tā, ka tagad mēs esam iebraukuši nezin kādā Saules zemē vai Raiņa Stikla kalnā. No otras puses, mana cieša pārliecība ir, ka Latvija tik uzplaukusi nav bijusi nekad. Tik vizuāli skaista! Aizbrauc uz jebkuru Latvijas pilsētu un jūties laimīgs, ka tur zied puķes, apkārtne ir sakopta, tiek restaurētas ēkas. Tas pats par Rīgu. Protams, ir daudz problēmu, piemēram, man sāp sirds par centru, bet mani sajūsmina apkaimes, sajūsmina, ka tiek stādīti koki, veidotas puķu dobes, ka vairs nav okupekļa – kur ir arī mans zināms nopelns – un dārzs tagad tajā vietā ir tāds, ka prieks! Arī Staro Rīga, ko nesen apmeklēju… Tā bija mazā Parīze, kā koki bija izgaismoti! Ir jācenšas redzēt to labo, jo tad vieglāk ir labot to, kas vēl nav padarīts. Visu vēl nav iespēts izdarīt, tāpēc jāliek darbu saraksts un jāstrādā uz priekšu. Rīga manās acīs ir viena no skaistākajām pasaules pilsētām, lai ko man teiktu.