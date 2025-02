Ja studentei piedzimst bērns, ikmēneša pabalsts viņai ir satriecoši mazs

Vecāku organizācijas vadītāja izstāsta, ka aizvadītā gada nogalē Labklājības ministrija (LM) uz sarunu aicinājusi nevalstiskās organizācijas, prezentējot tām iecerētās pārmaiņas ģimeņu pabalstu jomā. “Tika plānots no šā gada 1. aprīļa bērna kopšanas pabalstu līdz bērna pusotra gada vecumam palielināt no 171 euro līdz 377 euro, apmēru sasaistot ar ienākumu mediānu (50% apmērā no ienākumu mediānas, noapaļojot līdz veseliem euro). Man neizskaidrojamu iemeslu dēļ šie LM sniegtie priekšlikumi nedz valdībā, nedz Saeimā netika apstiprināti! Tomēr priekšlikumi drīzumā tiks iesniegti atkārtotai izskatīšanai,” neizpratnē par valdības un Saeimas lēmumiem attiecībā uz ģimeņu atbalstu ir vecāku organizācijas “Mammām un Tētiem” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa.