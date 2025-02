Atbalstīt spēcīgu vīrieti ir viegli, ja vien tu viņu mīli. Dimitro Kulebas un Svitlanas Paveletskas stāsts

Dmitro: Jūs maksājāt tik maz, ka es pat neesmu skaitījis eksemplārus. (smejas)

Svitlana: Nesen mēs publicējām Dmitro otro grāmatu, kas ir dažādu ietekmīgu cilvēku viedokļu apkopojums par situāciju Ukrainā. Grāmatas nosaukums ir Jauno horizontu karš (War in the new horizons), Dmitro to izveidoja un rediģēja. Tur ir gan bijušās ASV valsts sekretāres Kondolīzas Raisas viedoklis, gan Lielbritānijas bijušā premjerministra Borisa Džonsona, gan amerikāņu žurnālistes Annes Aplbaumas skatījums. Dmitro procesā ir arī vēl trešā grāmata, kas, cerams, tiks publicēta maijā.