Maijā jau astoto reizi norisināsies grandiozais pasākums sievietēm “Forums LĪDERE”

“Forums LĪDERE” ir kļuvis par gaidītu pasākumu, ko gadu no gada apmeklē arvien vairāk dāmu. Tas pirmo reizi norisinājās 2018. gada maijā, pulcējot 600 sievietes kinoteātra “Splendid Palace” telpās. Savukārt pēdējos gados par “Foruma LĪDERE” mājām kļuvušas plašās Ķīpsalas izstāžu halles telpas, kas uz pasākuma dienu tiek sapostas līdz nepazīšanai. Pērn tajās vienkopus pulcējās 3000 uz izaugsmi un iedvesmu vērsto dāmu. Līdz ar to var droši teikt, ka šie ir Latvijā grandiozākie sieviešu svētki. Arī šogad, 16. maijā, “Forums LĪDERE” norisināsies Ķīpsalas izstāžu hallē, pulcējot vēsturiski lielāko apmeklētāju skaitu - 3500 dāmas, kuras visas dienas garumā varēs ieklausīties pieredzējušu lektoru stāstos un baudīt dažādus pārsteigumus jau no pasākuma pirmās minūtes.