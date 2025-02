Bija palicis pēdējais embrijs, un piedzima Marta...

Anda pārdzīvojusi pēcdzemdību skumjas – ļoti daudz raudājusi par to, ka savās rokās tur meitiņu. “Marta guļ manās rokās, bet es nespēju tam noticēt... Nereāla sajūta, un tu raudi it kā par visu to, kas noticis un notiek, – par priecīgo un arī bēdīgo.” Anda atzīst, ka tikai aptuveni gadu pēc Martas piedzimšanas izdevies palaist visu bērniņa gaidīšanas laiku vaļā, jo emocionālie pārdzīvojumi bijuši tik lieli, ka viņa nepārtraukti domājusi par to, vai viss, kas notiek, ir patiesība.