Meklē sirsnīgu dāvanu mīlestības svētkos? Ieskaties šajās idejās

CHRISTIAN BRETON Super Hydrating Rich sejas krēms – šis mitrinošais, bagātīgais sejas krēms mitrina ādu, padarot to atjaunotu un mirdzošu. Tas novērš sausuma radītos bojājumus, veicina ādas elastību un aizsargā to no vides faktoriem. Tam piemīt tūlītējs nomierinošs efekts, un tas atjauno mitrumu, lai āda izskatītos jaunāka.