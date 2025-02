Kanādiešu mūziķe iemīlējās latvietī un kļuvusi par liepājnieci: "Es palikšu Latvijā"

Neraugoties uz to, ka Lindsija ir no Kanādas, bet Ilmārs no Madonas puses, Liepāja abiem kļuvusi par mājām. “Manuprāt, cilvēki ne vienmēr apzinās, cik šeit ir jauka dzīvošana. Desmit minūšu gājiena attālumā ir jūrmala – ja vakarā vēlos redzēt saulrietu, varu aiziet papriecāties. Turklāt dzīvoju tikai piecu minūšu attālumā no savas darbavietas. Vienreizīgi!”