Ukraiņu aktrise Anastasija Ļovina: "Jā, latviešiem temperatūras līmenis ir cits"

Lai cik jocīgi nebūtu, man ļoti patīk Latvijas klimats. Jau divas ziemas te esmu pārlaidusi. Esmu ļoti pateicīga Čehova teātrim par šo iespēju strādāt un tajā pateicībā arī sāku ķert prieku no visa. No kaiju ķērkšanas. No jūras. No mitruma. No meža. No smaržām un skaņām. No gadatirgiem. No Siguldas un Saulkrastiem. No Līgo svētkiem. Manī tā sajūsma auga un auga. Mēs nopirkām mašīnu un nu varam brīvi visur aizbraukt. Tagad pat varu teikt: es te dzīvoju piepildītāku dzīvi nekā lielajā Maskavā. Un tas ir apbrīnojami! Pat darba mums te tagad ir vairāk, jo esam sākuši darīt to, līdz kam Maskavā bez “sakariem” nenonākt, – ierunājam filmas, piemēram.