Berlīnē, Londonā un visās citās milzīgajās mūzikas mekās mūzikas industrija strādā katru dienu. Tur ir simtiem studiju un ārkārtīgi daudz talantīgu mākslinieku. Šobrīd es tur darbojos kā dziesmu autors un sadarbojos ar vienu no Vācijas lielākajām mūzikas “publishing” (*strādā tieši ar komponistiem un producentiem, un ierakstu kompānijām; pašas kompānijas mūziku neizdod) kompānijām. Tā nav īsti tūre, bet gan man sagatavotas sesijas kā dziesmu autoram kopā ar māksliniekiem un dziesmu producentiem. Šāda iespēja bija manis paša iniciatīva, nu jau es beidzot esmu sevi pierādījis līdz kaut kāda līmeņa latiņai, ka Vācijā viņi man arī visu noorganizē un gaida. Tā ir vēl viena burvīga iespēja mūziķu dzīvē, ko daudzi mūziķi pat neizmanto. Tas ir eksperiments, kas vēl aizvien ir sākuma stadijā, taču līdz šim gājis diezgan veiksmīgi. Jau viena dziesma ir izdota, to izdeva pagājušā gada šova The Voice of Germany uzvarētāja Malu Luisa. Es esmu gandarīts par paveikto un gaidu, kad varēšu atgriezties tur jau trešo reizi. Jāatzīst gan, ka šobrīd prioritāte ir pabeigt pašam savu albumu un finalizēt koncertu, tādēļ neskriesim notikumiem pa priekšu. Noteikti negribu, lai cieš mana daiļrade, tāpēc iesākumā vēlos pabeigt savas iesāktās lietas. Berlīne man arī ir atvērusi acis, cik viss ir tuvu un sasniedzams, īpaši tādā dziesmu rakstīšanas un mūzikas radīšanas jomā. Viens no maniem sadarbības partneriem stāsta, kā viņš tikko kopā ir kaut ko rakstījis ar dīdžeju Deividu Getu, Kygo… Ir iespējams būt īstajā vietā īstajā laikā, un tad arī var rasties kaut kas skaists.