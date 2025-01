Pulkvede Antoņina Bļodone: "Pēc 18. novembra man daudzas sievietes ir teikušas, ka esmu viņām piemērs"

Atzīšos, vēl arvien esmu ļoti priecīga un lepna, ka man bija gods komandēt Latvijas proklamēšanas gadadienai veltīto militāro parādi. Tobrīd apzinājos, cik tas ir liels novērtējums no komandiera puses, taču neiedomājos, ka līdz ar to kļūšu par iedvesmotāju daudzām sievietēm. Komandējot parādi, es darīju savu darbu, tāpēc koncentrējos uz parādes vienībām, nevis uz sanākušajiem skatītājiem. Tikai tad, kad ar vīru skatījāmies šo pasākumu televīzijas atkārtojumā, pamanīju, cik daudz bija skatītāju un cik grandiozi viss mums izdevās! Pēc parādes esmu saņēmusi tikai pozitīvas atsauksmes gan no pazīstamiem, gan no pavisam svešiem cilvēkiem.