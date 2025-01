Modes mākslinieks Kašers: "Lūdzu Dievu, ka man ir nepieciešams brīnums, lai no jauna iemīlētos dzīvē"

No pagātnes es negribu ņemt līdzi ārkārtīgi izteikto perfekcionismu, milzīgo paškritiku, raizes, prāta uzliktos rāmjus. Pēdējā gada laikā esmu sapratis, ka esmu ļoti kontrolējis savu dzīvi, jā, pat licis to rāmīšos. Tagad cenšos to visu noārdīt nost un ļaut sev būt gan foršam, gan neforšam, gan labam, gan sliktam, gan trakam, gan mierīgam, un pasniegt arī to publiski, ja nepieciešams, un nekaunēties no tā. Ļaut sev vienkārši būt, gribu noņemt nost visu lieko. Gribu paņemt līdzi jaunajā posmā to, ka varu, piemēram, būt arī slinks, jo iepriekš to nekad neesmu sev ļāvis, un arī tas ir OK.