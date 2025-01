"Ak, kaut es nebūtu šo uzzinājusi" - kā rīkoties, ja nejauši atklāj, ka draudzenes vīrs viņu krāpj

Ja nolemsi runāt ar draudzeni, dari to ar empātiju un cieņu. Izvēlies piemērotu laiku un vietu, kur viņa varēs justies droši un privāti. Uzsāc sarunu, skaidrojot, ka tev ir svarīgi būt atklātam, bet dari to ar cieņu pret viņas jūtām. Izvairies no apsūdzībām vai kritikas pret viņas vīru – galvenais ir sniegt informāciju, nevis izraisīt konfliktu. Piemēram, vari teikt: "Es zinu, ka tas, ko es saku, var būt ļoti grūti dzirdēt, bet es jūtu, ka man ir pienākums tev to pastāstīt." Esi gatavs atbalstīt viņu, taču ievēro arī savas robežas – tavas iespējas palīdzēt ir ierobežotas, un galvenā loma risināšanā būs viņai pašai.