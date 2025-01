Nāves gide Liene Pētersone pavada mirstošos citā pasaulē

Pirtsslotiņas Liene darina pati, un viņas vismīļākā dziednieciskā zālīte ir kosa, kas spēcīgi velk no organisma ārā toksīnus. “Bet pirts rituālos es slotiņas lieku kopā pēc sajūtām. Ļoti bieži izmantoju pļavu ziedus, kas ir maigi, dziednieciski.” Visi augi ir no Lienes vecāku pļavām, kas plešas visapkārt pirtiņai. Cilvēks guļ uz lāviņas, ir apklāts ar siltajiem ziediem; tā rodas sajūta, ka saplūsti kopā ar dabu. “Pēc izrunāšanās un pēršanās cilvēkam mainās enerģija – atveras saules pinums, līdz ar to arī enerģētiskais centrs, kas atbild par brīvu savas gribas paušanu. Tad, kad saules pinums strādā brīvi, var viegli izdomāt, ko es gribu. Kad cilvēks ir bailīgs un viņam nav aizsardzības mehānisma, saules pinums aizveras ciet un viņš paliek kā lapa, kuru vējš var aizpūst, kur pagadās.” Liene priecājas, ka no pirts rituāla cilvēki aiziet gaišāki, atvērtāki, uzlādēti, atslābinājušies, pat it kā jaunāki. Šī rituāla jēga un būtība ir palīdzēt saskatīt to, kas viņš ir, kur viņam jāiet, kas un kā jādara. “Bieži vien man jābūt ne tikai baltai un pūkainai, bet jāprot arī pateikt patiesību, kuru reti kurš grib dzirdēt.”