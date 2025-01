Pepija ir izaugusi. Zane Daudziņa par rakstīšanu, laimi un spēka atrašanu

Man ārkārtīgi mīļa, līdz pat tādam mīta līmenim, ir pirmā Arkādija. Droši vien Latviešu mīlestība. Arī Garā dzīve. Un Vectēvs – to esmu daudzas reizes redzējusi, un neapnīk. Varbūt pat vēlreiz aizietu. Esmu to redzējusi gan uz lielās skatuves, sēdēdama balkonā, gan nelielā savrupmājas pagrabā Tasmānijā, kur Vilis to spēlēja rekordmazam skatītāju skaitam, kādiem 20 cilvēkiem. Bijām aizbraukuši uz Austrāliju katrs ar savu izrādi. Es ar Tāda es esmu, Vilis – ar Vectēvu. Bet viņš to atceras kā vienu no brīnišķīgākajām izrādēm. Pāris cilvēku publikā nemaz nerunāja latviski. Un mūsu Kārlis, kuram toreiz varēja būt 15 gadu, lika titrus angļu valodā uz atsevišķa lielā ekrāna. Tas bija tāds komandas darbs – mēs ar Matīsu likām rekvizītus, Matīss arī gaismoja… Kad es spēlēju, viņi man palīdzēja. Tā bija ļoti interesanta pieredze.