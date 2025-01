"Es vienmēr ieeju arī vīriešu nodaļā" - stiliste Dace Bahmane dalās padomos, kā izpārdošanās atrast labas lietas, kas kalpos ilgi

“Sāciet ar plānošanu un izveidojiet sarakstu ar garderobes pamatelementiem, kas jums patiešām nepieciešami, lai izvairītos no impulsīviem pirkumiem, tostarp modes kaprīzēm, kas drīz zaudēs savu aktualitāti. Esmu novērojusi, ka daži zīmoli izpārdošanā izliek lietas, kas nekad nav bijušas tirdzniecībā, līdz ar to var gadīties uziet pērles, kas nav jūsu sarakstā, tāpēc vienmēr pajautājiet sev, vai noskatīto apģērbu jūs patiešām vilksiet un kur? Dodiet priekšroku kvalitatīviem izstrādājumiem no dabiskiem materiāliem, kas kalpos vairākas sezonas, un izvēlieties apģērbu, kas saskan ar jūsu esošo garderobi,” iesaka Dace Bahmane. Izpārdošana ir īstais brīdis, lai ieguldītu bāzes garderobes elementos, piemēram, neitrālos kreklos vai klasiskos džinsos. “Es vienmēr ieeju arī vīriešu nodaļā un iesaku to arī citām dāmām, jo tur kreklu un hūdiju piedāvājums nereti ir daudz labāks,” novērojusi stiliste.