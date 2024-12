Annu pārdeva, pašai to nezinot. Atklāti par to, kāda mūsdienās izskatās prostitūcija

Biedrības Centrs MARTA darbinieki, sniedzot palīdzību sievietēm dažādās krīzes situācijās, ir saskārušies ar digitālā laikmeta jauno realitāti. Centra vadītāja Iluta Lāce stāsta: “Piemēram, vīrietis savaldzina sievieti, viņiem veidojas tuvas, intīmas attiecības, un viņš pierunā nofilmēt kaut ko erotisku vai izmēģināt grupu seksu. Sieviete pat nezina, ka viņas foto vai video pēc kāda laika jau klejo internetā un it kā tuvais cilvēks ar to pelna naudu. Tā ir seksuālā ekspluatācija un cilvēktirdzniecība. Šādi gadījumi ir bijuši mūsu centra redzeslokā, un, pārrunājot tos ar ārvalstu kolēģiem, secinājām, ka līdzīgas problēmas ir aktuālas arī citās valstīs. Sievietes tiek iemānītas attiecībās, pēc tam tiek veidoti un izplatīti pornogrāfiska rakstura materiāli, un ar tiem kāds nopelna. Tas var kļūt arī par šantāžas rīku: “Tu negribi darīt to vai vēl kaut ko? Aizsūtīšu ierakstus vai bildes tavai ģimenei, taviem kolēģiem!” Mēs redzam, kā ar sievietēm ir manipulēts, kā viņas ir izmantotas, kādi viltus paņēmieni, šantāža un iebiedēšana pielietota. Iebiedētās sievietes dara to, kas ir pret viņu gribu, un bieži vien pakļaušanai tiek izmantota arī izsmalcināta emocionālā vardarbība vai pat fiziska iespaidošana. Vainīgie arī meklē dažādus ceļus, kā izvairīties no soda; pirmstiesas izmeklēšanas procesā viņi atrod veidus, kā ietekmēt cietušo. Var pazust pierādījumi, cietusī var it kā ne no šā, ne no tā atteikties no liecības... Noziegums paliek neatklāts, un pāridarītājs var meklēt nākamos upurus.”