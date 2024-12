Mind Games: augstās parfimērijas triumfa mirklis...

“Mind Games” debijas līnija “Artisan Collection” – tie ir pasaules slavenāko parfimēru smaržu ekstrakti, no kuriem jebkuru var uzlūkot par radošu uzvaru. Vai smaržīgu veiksmes pieskārienu, veltītu tiem, kuri neatskatīdamies tiecas pēc augstiem rezultātiem. “Artisan Collection” smaržu nosaukumi aizgūti no šaha terminoloģijas un nosaka atšķirīgas spēles stratēģijas. Ar visu riskējat no pirmā gājiena? Bet varbūt sargājat savus noslēpumus līdz izšķirīgajam mirklim? “Mind Games”, visticamāk, ir aromāts, kas radīts arī saskaņā ar jūsu spēles stilu. Pievērsiet uzmanību arī šīs kolekcijas pudelītēm! Katras dizains atkārto atšķirīgu šaha figūru.