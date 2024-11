Eleganti un komfortabli apavi ikdienai un svētkiem: laiviņas un balerīnas kurpes

● Dizains: Izvēlies apavus ar elastīgu un viegli pielāgojamu formu, kas nesaspiež pēdas. Mīksta un kvalitatīva iekšpuse samazinās berzi un novērīs iespējamās tulznas, to nesāšanas laikā. Papildus tam, pārbaudi laiviņas apdares un šuvju kvalitāti un to, kā zole ir piestiprināta – slikti nostiprinātas apavu daļas saīsinās to mūžu.