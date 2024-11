Baiba Broka: "Neviens nenāks un neizlabos tavu dzīvi"

Nē, bet negribējās neko parodēt vai apgrābstīt. Visu cieņu mūsu baleta pedagoģei Zanei Teikmanei – mums sakrita doma, ka tu vari darīt visu, ja tev pret to ir cieņa un tu apzinies savas iespējas un mērķi, kāpēc to dari. Mēs nemēģinām ne konkurēt, ne arī kādam iestāstīt, ka tas ir balets. Tas ir cieņas apliecinājums baletam un milzīga aizraušanās. Iestudējums ir par Krieviju un baleta kaislību – ka tā ir pasaule, kurp aizbēgt no realitātes. Kājas grimst dubļos un asinīs, bet galvā varbūt dejo gulbis.