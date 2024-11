Agnese Drunka: "Esmu apmaldījusies pārāk labā dzīvē"

Man ir milzīgi jādomā. Ne velti, kamēr mikrofons intervijai nebija ieslēgts, mūsu saruna bija par sava terapeita atrašanu; esmu tādā posmā, tādā apmulsumā, ka šobrīd ietu runāt par to, ka kaut kas līdz galam nav kārtībā. Ka mana dzīve no malas neizskatās tāda, kāda tā ir. Ka tā izskatās labāk. Ietu šobrīd runāt – bet pēc mēneša varbūt tā būs jau cita tēma – par to, kā tikt galā pašam ar sevi situācijā, kad no malas visiem šķiet, ka tev ir visideālākā dzīve – trīs brīnišķīgi bērni, mīlošs vīrs, ideāls darbs. Tev ir viss, ko viens cilvēks varētu sapņot vai cerēt! Un tajā visā justies tā, ka… krekls par īsu. Bet droši vien, aizejot uz raidījumu, es reaģētu tāpat, kā reaģēju, sarunājoties ar tevi. (Agnesei pār vaigiem plūst asaras.) Beigās tu būsi mana terapeite! (Smejas caur asarām.) Jā, šis ir tas, ar ko es patlaban sevī cīnos. Kad apkārtējie mēģina mani mierināt – ā, man arī pirms mēneša tā bija! Tas baigi nelīdz.