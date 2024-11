Latvijas svētku mēnesī: iepazīsti Latvijas kosmētikas zīmolus

Lai svētku laikā un ne tikai āda izskatītos svaiga un starojoša, par to ir jārūpējas katru dienu, to labi attīrot un lietojot savam ādas tipam atbilstošu krēmu. Starojošas ādas pamatā ir regulāra ādas attīrīšana un mitrināšana, lietojot gan mitrinošus līdzekļus, gan arī pietiekošu ūdens daudzumu ikdienā. Izvēlieties savam ādas tipam atbilstošus krēmus un serumus un reizi nedēļā palutiniet savu ādu ar kādu kopjošo masku vai izmantojiet pīlingu, kas palīdzēs atbrīvoties no vecajām ādas šūnām.