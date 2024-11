“Gadiem spēlēju un diendienā dzēru...” 7 bērnu tēta stāsts par iegūto brīvību no atkarībām

Abi satikušies tālajā 2013. gadā baznīcā, kur Kristīne bijusi jauniņā, bet Gints – švītīgs, izskatīgs vīrietis, kurš gaišmatainās dāmas sirdi iekarojis ne tikai ar perfekto matu sasuku un patīkamām smaržām, bet arī ar brīnumaino stāstu par to, kā Dievs viņu atbrīvojis no visām atkarībām, tostarp azartspēlēm. Vīrietis Kristīnes acīs bija varonis, kurš turklāt vēl prata atrast kopīgu valodu ar bērniem. Kādā reizē viņš piedāvājis Kristīni ar meitu aizvest mājās, un tā sākās viņu mīlasstāsts.

Kristīne atklāj: “Decembrī apprecējāmies, janvārī vīrs atbrauc mājās un saka: “Sieviņ, klausies, es šodien dabūju algu, bet man maku nozaga.” Drīz vien maks it kā atradās – protams, tukšs. Tas bija pirmais tāds viņa gājiens, pēc tam sekoja vēl, un es ticēju. Tolaik strādāju biedrībā Cerība bērniem, un tur psiholoģe man tieši pajautāja, vai Gintam nav kādu atkarību. Tikai tad par to aizdomājos, jo man iepriekš nebija nekādas saskares ar šādām lietām.”

Kolēģes jautājums tik ļoti viņu pārsteidzis, ka Kristīne nevilcinoties ķērusies pie lietas. “Gints atbrauca pie manis uz darbu, un es viņam tiešā tekstā pajautāju – kas notiek? Vai tu spēlē? Gints liedzās, taču pamanīju, ka viņam sejā tā kā kaut kas noraustās.” Taču jau nākamajā šāda sarunā vīrietis visā atzinies. Kristīne stāsta, ka tad ieslēdzies viņas naivums un turpmākie apmēram septiņi gadi pagājuši ar lozungu – mēs tiksim visam pāri, un viss būs labi! Savukārt Gintam šie gadi saistās ar naudas nospēlēšanu, aizņemšanos, lombardiem, arī kādiem laimestiem, dažreiz pat lieliem, kas atkal nospēlēti. Un daudz, daudz alkohola...