Kašers savā atklātākajā intervijā: "Uzskatu sevi par ļoti sarežģītu cilvēku"

Piecus gadus es cīnījos par viņas mīlestību. Piecus gadus! Un tikai pēdējā gadā, kad man bija jāmaina skola un es no Talsiem pārcēlos uz Rīgu, viņa man atzinās mīlestībā. Mēs pat īsti nepaguvām to laiku izbaudīt, jo es pārvācos, bet viņa palika Talsos. Ar to domāšanu, kas man ir šobrīd, es pieļauju, ka varbūt man patika cīņa. Tas, ka kaut ko nevaru līdz galam iegūt, un varbūt brīdī, kad viņa pateica, ka mani mīl, manī kaut kas pazuda, es nezinu… Tā bija milzīgi liela mīlestība, ko savas dzīves laikā atkārtoti neesmu izjutis. Mēs joprojām sazināmies, apsveicam viens otru dzimšanas dienā. Kad esmu Talsos, mēs cenšamies satikties. Viņa ir precējusies, viņai ir bērns. Bet vienalga, lai ko es savā dzīvē darītu, viņa vienmēr ir daļa no manis. Es nekad nebūtu tas, kas esmu šodien, ja manā dzīvē nebūtu bijis viņas. Viņai bijusi milzīga ietekme uz mani.