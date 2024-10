Kā komersanti gatavojas Melnās piektdienas izpārdošanai?

Piedāvājums ir ārkārtīgi plašs, un ikviena kompānija investē daudz pūļu, līdzekļu un laika mārketinga stratēģijas izstrādei, tāpēc izcelties Melnās piektdienas izpārdošanas laikā var būt sarežģīti. Ir svarīgi izveidot mārketinga kampaņu, kas patiesi rezonē ar klientiem. Tas nenozīmē tikai e-pasta vai reklāmas izsūtīšanu, bet arī to, lai katrs klients justos tā, it kā piedāvājums ir radīts tieši viņam. Iedomājieties, ka saņemat e-pasta ziņojumu ar tieši to preci, kuru skatījāties pagājušajā nedēļā, vai redzat uznirstošo logu ar atlaidi iecienītam zīmolam — tā ir personalizētā mārketinga burvība.