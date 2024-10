Mūsdienu skaistuma untumi, friziermāksla, kāzu stils un kosmetoloģijas aktualitātes - notiks izstāde "Baltic Beauty 2024"

Pirmo reizi izstādē notiks arī divas konferences frizieriem. 2. novembrī konferencē “Baltic Barber conference. Inside Barbershop” aplūkos tādas tēmas kā Barbershop papildu pakalpojumi, mārketings, kvalifikācijas paaugstināšana kā bārddziņu veiksmes atslēga, vēstnieka loma mūsdienu biznesā un vēl un vēl. Pieredzē dalīsies izcilie frizieri Artjoms Komornijs (Ukraina), Sergejs Mandzjuks (Lietuva), Dāvids Trukšāns (Latvija), Pēters Štolcs (Vācija) u. c., bet pasākumu vadīs lieliskais frizieris no Liepājas – Raitis Reteris. Ja esi vīriešu frizieris, tad tev šeit ir jābūt! Un vēl 2. novembrī gaidāma ļoti radoša un izzinoša Koloristikas konference frizieriem, kurā diskutēs gan par finansēm, gan par biznesu, gan par izciliem rezultātiem, gan arī par dažādiem meistarstiķiem. Konferenci vadīs “Style academy Create in Riga” radošā direktore Natālija Rivoņenko.