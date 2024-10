Palikušās pēdējās biļetes uz “Forumu LĪDERE 2025”...

“Foruma LĪDERE” dibinātāja Solvita Kabakova par forumu saka tā: “Paņem no tā tieši to, kas Tavu dienu padarīs gaišāku. Paņem tieši to, kas Tev palīdzēs novērtēt un priecāties par to, kas Tev ir, pamainīt to, kas ir maināms, vai spert pirmo, trešo, varbūt pēdējo soli, lai sasniegtu to, ko ļoti, ļoti vēlas Tava sirds”.