Cik vienkārši ir sievietei ielauzties startup pasaulē? Annijas Mežgailes stāsts

Ja ir ideja, taču nav pārliecības par tās dzīvotspēju vai arī nav nepieciešamo rīku, lai to realizētu, Annija primāri iesaka doties uz kādu no Startup House Riga notiekošajiem pasākumiem. Sākumā var nākt ar kādu kopā, lai nav tik vientuļi un bailīgi. Var jau arī tikai klausīties un pamazām ar kādu iepazīties – noteikti nevajag doties uz pasākumu ar nelaužamu pārliecību, ka no pirmās tikšanās reizes atnāksi mājās kā miljonāre. Taču dažādi startup tīklošanas un iepazīšanās pasākumi ir tieši paredzēti tam, lai pastāstītu savu ideju, turklāt arī regulārie šādu pasākumu apmeklētāji deg nepacietībā uzzināt kaut ko vairāk par jauno interesentu. Katrā pasākumā ir apmēram no 50 līdz 100 cilvēku, biežākie apmeklētāji cits citu jau pazīst, taču cilvēku skaits ir pietiekami neliels, lai neformālā gaisotnē spētu izveidot jaunus kontaktus. “Iespējams, tu šaubies par savu ideju, taču tad aizej uz kādu no pasākumiem un satiec cilvēku, kuru interesētu tieši tavs produkts. Tas sniedz gan papildu motivācijas dzinuli, gan arī idejas, kurp virzīties tālāk,” Annija iesaka. Gadās arī, ka šādās tikšanās reizēs satiekas tieši potenciālā projekta abas pusītes – idejas dzinējspēks un tehniskais cilvēks, kurš meklē ideju, kam palīdzēt realizēties. Visi šie pasākumi ir pilni ideju, padomu un cilvēku, un, tikai atnākot un pastāstot par savu ideju, ir iespējams virzīties uz priekšu.